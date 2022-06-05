Mehmet Ali Erbil’in Kızı Alev Alev Yaktı! Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Biraz Edep! Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Yaktı, Yıktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil, alev alev yaktı! Teknede vermiş olduğu göğüs dekolteli pozlarla milyonları ikiye ayıran Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e “Baban evlatlıktan reddedecek! Biraz edep” yorumlar yapıldı! İşte Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den gelen yakıp yıkan pozlar…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle hem hayran kitlesini artıran, hem de kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Yasmin Erbil, diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Diziden neden ayrıldığını hiç kimse bilmezken; gelen Yasmin Erbil’den ise bu yönde bir açıklama gelmemişti. Diziden sonra sosyal medya hesabını daha aktif bir biçimde kullanan Yasmin Erbil, öyle paylaşımlar yaptı ki, görenlerin kalpleri yerinden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.