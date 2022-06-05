Mehmet Ali Erbil’in Kızı Alev Alev Yaktı! Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Biraz Edep! Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Yaktı, Yıktı…

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle hem hayran kitlesini artıran, hem de kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Yasmin Erbil, diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Diziden neden ayrıldığını hiç kimse bilmezken; gelen Yasmin Erbil’den ise bu yönde bir açıklama gelmemişti. Diziden sonra sosyal medya hesabını daha aktif bir biçimde kullanan Yasmin Erbil, öyle paylaşımlar yaptı ki, görenlerin kalpleri yerinden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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