- 05 Haz 2022 - 16:28 G: 05 Haz 2022 - 16:47

Survivor All Star’da Kazanan Takım 95. Kez İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Karaları Bağlayacak; Yarışmayı Kapatıp Gidecek! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı?

Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ifşa yeniden patlak verdi. Kazanan takımının 95. kez ifşa olmasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın karaları bağlayacağı ve artık yarışmayı kapatıp gideceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının yeni bölümünde kazanan takım Maviler mi olacak, Kırmızılar mı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor’da 2. dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım arasından kazanan takım Maviler olmuştu. Hikmet Tuğsuz’un ardından eleme potasına giden ikinci isimse Evrim Keklik olmuştu. Peki, bu akşam oynanacak olan üçüncü dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

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05 Haz 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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