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05 Haz 2022 - 16:28

Survivor All Star’da Kazanan Takım 95. Kez İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Karaları Bağlayacak; Yarışmayı Kapatıp Gidecek! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı?

Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ifşa yeniden patlak verdi. Kazanan takımının 95. kez ifşa olmasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın karaları bağlayacağı ve artık yarışmayı kapatıp gideceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının yeni bölümünde kazanan takım Maviler mi olacak, Kırmızılar mı?