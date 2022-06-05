Survivor All Star’da Kazanan Takım ve Elenen Adayı 99. Kez İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Karaları Bağlayacak; Yarışmayı Kapatıp Gidecek! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı?
Tv8 ekranlarının en popüler yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ifşa yeniden patlak verdi. Kazanan takımının 95. kez ifşa olmasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın karaları bağlayacağı ve artık yarışmayı kapatıp gideceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının yeni bölümünde kazanan takım Maviler mi olacak, Kırmızılar mı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor’da 2. dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım arasından kazanan takım Maviler olmuştu. Hikmet Tuğsuz’un ardından eleme potasına giden ikinci isimse Evrim Keklik olmuştu. Peki, bu akşam oynanacak olan üçüncü dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.