Buse Varol, Alişan’ı Yıktı Geçti! “Asla Affetmem” Demişti; Kaynanasına Bomba Göndermesine Yaptı! “Ben İnsan Olmak İstiyorum!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, eşi Alişan’ı tek bir hamlesiyle yıkıp geçti. Alişan’ın annesi geçtiğimiz günlerde Buse Varol için “Asla affetmem” demişti ki, Buse Varol sonunda sessizliğini bozdu ve sert bir göndermede bulundu! “Ben insan olmak istiyorum” diyen Buse Varol, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ve Alişan, yeniden mutlu yuvalarına dönmüşlerdi. İki çocuk sahibi olan Buse Varol ve Alişan çiftini iddialara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan barıştırmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.