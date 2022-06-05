- 05 Haz 2022 - 16:55 G: 05 Haz 2022 - 17:06

Buse Varol, Alişan’ı Yıktı Geçti! “Asla Affetmem” Demişti; Kaynanasına Bomba Göndermesine Yaptı! “Ben İnsan Olmak İstiyorum!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, eşi Alişan’ı tek bir hamlesiyle yıkıp geçti. Alişan’ın annesi geçtiğimiz günlerde Buse Varol için “Asla affetmem” demişti ki, Buse Varol sonunda sessizliğini bozdu ve sert bir göndermede bulundu! “Ben insan olmak istiyorum” diyen Buse Varol, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ve Alişan, yeniden mutlu yuvalarına dönmüşlerdi. İki çocuk sahibi olan Buse Varol ve Alişan çiftini iddialara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan barıştırmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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05 Haz 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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