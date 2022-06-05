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05 Haz 2022 - 17:24

Hande Erçel’in Defteri Kapandı; Tacı Kaptırdı! Demet Özdemir Değil, Pınar Deniz Değil… “Bu Nasıl Liste!” Akıllara Bile Gelmezdi Ama…

Kuşkusuz, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biriside Hande Erçel! Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hande Erçel’in Instagram’da ise 28 milyon takipçisi bulunuyor! Türk kadın oyuncular arasında en yüksek takipçiye sahip olan Hande Erçel’in defterinin artık kapandığı ve kraliçe tacını kaptırdığı ortaya çıktı. Tacını kaptırdığı isimse ne Demet Özdemir, ne de Pınar Deniz! İşte milyonlara “Bu nasıl liste” dedirten o olay…