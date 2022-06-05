- 05 Haz 2022 - 23:28

Hande Erçel’in Reytingi Düşüşte! Tacı Kaptırdı! Demet Özdemir Değil, Pınar Deniz Değil… “Bu Nasıl Liste!” Akıllara Bile Gelmezdi Ama…

Kuşkusuz, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biriside Hande Erçel! Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hande Erçel’in Instagram’da ise 28 milyon takipçisi bulunuyor! Türk kadın oyuncular arasında en yüksek takipçiye sahip olan Hande Erçel’in defterinin artık kapandığı ve kraliçe tacını kaptırdığı ortaya çıktı. Tacını kaptırdığı isimse ne Demet Özdemir, ne de Pınar Deniz! İşte milyonlara “Bu nasıl liste” dedirten o olay…

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını bir kez daha duyuran Hande Erçel, milyonlarca takipçiye erişim sağlamıştı. Hem oyunculuk performansıyla hem de aşk hayatıyla çok konuşulan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le olan aşıyla hayranlarını mutluluk gözyaşlarına boğuyordu. Başarılı oyuncunun ayrılık kararı ise dengeleri alt üst etmişti. Peki, Hande Erçel, neden geri planda kaldı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Haz 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Meryem’in Son Halini Görenler Şok Oldu! “Boya Küpüne Mi Düştün!” Sivrihisar Resmen Ayaklandı; Gören ‘Mosmor’ Oluyor… mask
Gönül Dağı Meryem’in Son Halini Görenler Şok Oldu! “Boya Küpüne Mi Düştün!” Sivrihisar Resmen Ayaklandı; Gören ‘Mosmor’ Oluyor…
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda'nın Son Hali Şok Etti! Artık Tanınmaz Bir Halde! Gemileri Yakıp Bikinileri Öyle Bir Giydi Ki, Herkes “Sil Bunu” Diyor! “Ne Oldu Sana!” mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda'nın Son Hali Şok Etti! Artık Tanınmaz Bir Halde! Gemileri Yakıp Bikinileri Öyle Bir Giydi Ki, Herkes “Sil Bunu” Diyor! “Ne Oldu Sana!”
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Alev Alev Yaktı! Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Biraz Edep! Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Yaktı, Yıktı… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Alev Alev Yaktı! Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Biraz Edep! Baban Evlatlıktan Reddedecek!” Yaktı, Yıktı…
Gülşen’in Sahneye Hiçbir Şey Giymeden Çıkmasına Bir Karış Kaldı! “Kalitesiz, Seviyesiz, Yersiz!” Tepkiler Yığınla Geliyor… mask
Gülşen’in Sahneye Hiçbir Şey Giymeden Çıkmasına Bir Karış Kaldı! “Kalitesiz, Seviyesiz, Yersiz!” Tepkiler Yığınla Geliyor…
Survivor All Star’da Kazanan Takım 95. Kez İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Karaları Bağlayacak; Yarışmayı Kapatıp Gidecek! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı? mask
Survivor All Star’da Kazanan Takım 95. Kez İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Karaları Bağlayacak; Yarışmayı Kapatıp Gidecek! Mavi Takım Mı, Kırmızı Takım Mı?
Buse Varol, Alişan’ı Yıktı Geçti! “Asla Affetmem” Demişti; Kaynanasına Bomba Göndermesine Yaptı! “Ben İnsan Olmak İstiyorum!” mask
Buse Varol, Alişan’ı Yıktı Geçti! “Asla Affetmem” Demişti; Kaynanasına Bomba Göndermesine Yaptı! “Ben İnsan Olmak İstiyorum!”
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Anahtar Teslimini Yaptı, 3 Tur Bile Atıldı! Milyonların Sahibi Oldu… mask
Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Anahtar Teslimini Yaptı, 3 Tur Bile Atıldı! Milyonların Sahibi Oldu…
Yasak Elma Dizisinde Yaprak Dökümü Başladı! Çağatay, Kumru Derken O İsimde Veda Ettiğini Duyurdu! Yeni Sezon Allah’a Emanet… mask
Yasak Elma Dizisinde Yaprak Dökümü Başladı! Çağatay, Kumru Derken O İsimde Veda Ettiğini Duyurdu! Yeni Sezon Allah’a Emanet…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan – Hayri Evleniyor! Sedat’a Dünyanın Kazığı Nalan Tarafından Atılacak! Düğün Görüntüleri Basına Sızdı! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan – Hayri Evleniyor! Sedat’a Dünyanın Kazığı Nalan Tarafından Atılacak! Düğün Görüntüleri Basına Sızdı! Neler Oluyor?
Survivor Evrim’in All Star’dan Haftalık Kazandığı Para Açıklandı! Resmen Parayı Kırdı; Sadece 5 Ayda… Ne 300 Bin Lira, Ne 400 Bin Lira… mask
Survivor Evrim’in All Star’dan Haftalık Kazandığı Para Açıklandı! Resmen Parayı Kırdı; Sadece 5 Ayda… Ne 300 Bin Lira, Ne 400 Bin Lira…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel’in Reytingi Düşüşte! Tacı Kaptırdı! Demet Özdemir Değil, Pınar Deniz Değil… “Bu Nasıl Liste!” Akıllara Bile Gelmezdi Ama… mask
Hande Erçel’in Reytingi Düşüşte! Tacı Kaptırdı! Demet Özdemir Değil, Pınar Deniz Değil… “Bu Nasıl Liste!” Akıllara Bile Gelmezdi Ama…
Gönül Dağı Meryem’in Son Halini Görenler Şok Oldu! “Boya Küpüne Mi Düştün!” Sivrihisar Resmen Ayaklandı; Gören ‘Mosmor’ Oluyor… mask
Gönül Dağı Meryem’in Son Halini Görenler Şok Oldu! “Boya Küpüne Mi Düştün!” Sivrihisar Resmen Ayaklandı; Gören ‘Mosmor’ Oluyor…
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda'nın Son Hali Şok Etti! Artık Tanınmaz Bir Halde! Gemileri Yakıp Bikinileri Öyle Bir Giydi Ki, Herkes “Sil Bunu” Diyor! “Ne Oldu Sana!” mask
Survivor’dan Elenen Yağmur Banda'nın Son Hali Şok Etti! Artık Tanınmaz Bir Halde! Gemileri Yakıp Bikinileri Öyle Bir Giydi Ki, Herkes “Sil Bunu” Diyor! “Ne Oldu Sana!”
Çaya Bir Zam Daha Geldi Mi? 2022 Son Çay Fiyatları Ne oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş Çaylarında Son Etiket Fiyatı Ne Kadar? mask
Çaya Bir Zam Daha Geldi Mi? 2022 Son Çay Fiyatları Ne oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş Çaylarında Son Etiket Fiyatı Ne Kadar?
3600 ek gösterge tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylarını bugün açıklayacak... mask
3600 ek gösterge tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylarını bugün açıklayacak...
Gülşen’in Sahneye Hiçbir Şey Giymeden Çıkmasına Bir Karış Kaldı! “Kalitesiz, Seviyesiz, Yersiz!” Tepkiler Yığınla Geliyor… mask
Gülşen’in Sahneye Hiçbir Şey Giymeden Çıkmasına Bir Karış Kaldı! “Kalitesiz, Seviyesiz, Yersiz!” Tepkiler Yığınla Geliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL