Hande Erçel’in Reytingi Düşüşte! Tacı Kaptırdı! Demet Özdemir Değil, Pınar Deniz Değil… “Bu Nasıl Liste!” Akıllara Bile Gelmezdi Ama…
Kuşkusuz, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biriside Hande Erçel! Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Hande Erçel’in Instagram’da ise 28 milyon takipçisi bulunuyor! Türk kadın oyuncular arasında en yüksek takipçiye sahip olan Hande Erçel’in defterinin artık kapandığı ve kraliçe tacını kaptırdığı ortaya çıktı. Tacını kaptırdığı isimse ne Demet Özdemir, ne de Pınar Deniz! İşte milyonlara “Bu nasıl liste” dedirten o olay…
Sen Çal Kapımı dizisiyle adını bir kez daha duyuran Hande Erçel, milyonlarca takipçiye erişim sağlamıştı. Hem oyunculuk performansıyla hem de aşk hayatıyla çok konuşulan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le olan aşıyla hayranlarını mutluluk gözyaşlarına boğuyordu. Başarılı oyuncunun ayrılık kararı ise dengeleri alt üst etmişti. Peki, Hande Erçel, neden geri planda kaldı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.