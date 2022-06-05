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05 Haz 2022 - 17:58

Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Anahtar Teslimini Yaptı, 3 Tur Bile Atıldı! Milyonların Sahibi Oldu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale az kaldıkça ödüllerde büyüyor! Yakın zamanda ekranlara verilecek olan araba ödülünün kazanını ifşa edilince ortalık karıştı! Acun Ilıcalı’nın arabayı kazanan ismi anahtar teslimini gerçekleştirdiği hatta üç tur bile attırdığı gündeme bomba gibi düştü. Milyon liralık aracın kazananı olan isim, Dominik adasını resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…