Survivor Yarışmasında Araba Ödülünü Kazanan İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Anahtar Teslimini Yaptı, 3 Tur Bile Atıldı! Milyonların Sahibi Oldu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale az kaldıkça ödüllerde büyüyor! Yakın zamanda ekranlara verilecek olan araba ödülünün kazanını ifşa edilince ortalık karıştı! Acun Ilıcalı’nın arabayı kazanan ismi anahtar teslimini gerçekleştirdiği hatta üç tur bile attırdığı gündeme bomba gibi düştü. Milyon liralık aracın kazananı olan isim, Dominik adasını resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasında Acun Ilıcalı, seyircileri ekranlara kilitlemek adına türlü türlü aktiviteler yapıyor. İlk NEF arsa ödülünü kazanan Evrim Keklik olmuş; ikincisini ise Adem Kılıççı resmen olmuştu. NEF arsalarından sonra araba ödülü için çekimler tamamlandı! Peki, hangi isim milyon liralık aracın sahibi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.