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05 Haz 2022 - 18:29

Gönül Dağı Meryem’in Son Halini Gören Yıkılıyor! “Boya Küpüne Mi Düştün!” Sivrihisar Resmen Ayaklandı; Gören ‘Mosmor’ Oluyor…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in son halini görenler yıkıldı! Tepkileri arka arkaya alan Sevilay Gültekin’e sosyal medya kullanıcıları ise “Boya küpüne mi düştün” yorumunda bulundu! Sivrihisar’ı ayaklandıran Gönül Dağı Meryem, görenleri ‘mosmor’ etti! İşte merak edilen tüm detaylar…