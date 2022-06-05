Gönül Dağı Meryem’in Son Halini Gören Yıkılıyor! “Boya Küpüne Mi Düştün!” Sivrihisar Resmen Ayaklandı; Gören ‘Mosmor’ Oluyor…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in son halini görenler yıkıldı! Tepkileri arka arkaya alan Sevilay Gültekin’e sosyal medya kullanıcıları ise “Boya küpüne mi düştün” yorumunda bulundu! Sivrihisar’ı ayaklandıran Gönül Dağı Meryem, görenleri ‘mosmor’ etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, oyunculuk yetenekleriyle milyonları büyülemişti. Sezon finalinde yeniden diziye dönen Sevilay Gültekin, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek paylaşımla ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.