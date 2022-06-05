Gülşen’in Sahneye Hiçbir Şey Giymeden Çıkmasına Bir Karış Kaldı! “Kalitesiz, Seviyesiz, Yersiz!” Tepkiler Yığınla Geliyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, milyonları hayretler içerisinde bıraktı! Sadece bir karış bezle üzerini kapatan Gülşen’in çırılçıplak sahneye çıkacağına dair yorumlar yapıldı. Tepkileri arka arkaya alan Gülşen, “Kalitesiz, seviyesiz ve yersiz” yorumları yapıldı! İşte yığınla tepkilerin geldiği Gülşen’in yeni sahne kıyafeti…
Her yaptığı ayrı bir olay yaratan Gülşen, sahne tarız ise magazin dünyasını sallıyor. Cesur ve aşırı dekolteli kıyafet tercihlerinde bulunan Gülşen’in son sahnesi için giymiş olduğu kıyafet ağızların açık kalmasına neden oldu! Tek bir parça bezle göğüs uçlarını kapatan Gülşen, yığınla tepkileri aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her yaptığı ayrı bir olay yaratan Gülşen, sahne tarız ise magazin dünyasını sallıyor. Cesur ve aşırı dekolteli kıyafet tercihlerinde bulunan Gülşen’in son sahnesi için giymiş olduğu kıyafet ağızların açık kalmasına neden oldu! Tek bir parça bezle göğüs uçlarını kapatan Gülşen, yığınla tepkileri aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.