Gülşen’in Sahneye Hiçbir Şey Giymeden Çıkmasına Bir Karış Kaldı! “Kalitesiz, Seviyesiz, Yersiz!” Tepkiler Yığınla Geliyor…

Her yaptığı ayrı bir olay yaratan Gülşen, sahne tarız ise magazin dünyasını sallıyor. Cesur ve aşırı dekolteli kıyafet tercihlerinde bulunan Gülşen’in son sahnesi için giymiş olduğu kıyafet ağızların açık kalmasına neden oldu! Tek bir parça bezle göğüs uçlarını kapatan Gülşen, yığınla tepkileri aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her yaptığı ayrı bir olay yaratan Gülşen, sahne tarız ise magazin dünyasını sallıyor. Cesur ve aşırı dekolteli kıyafet tercihlerinde bulunan Gülşen’in son sahnesi için giymiş olduğu kıyafet ağızların açık kalmasına neden oldu! Tek bir parça bezle göğüs uçlarını kapatan Gülşen, yığınla tepkileri aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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