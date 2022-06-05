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05 Haz 2022 - 23:25

Survivor’dan Elenen Yağmur Banda'nın Son Hali Şok Etti! Artık Tanınmaz Bir Halde! Gemileri Yakıp Bikinileri Öyle Bir Giydi Ki, Herkes “Sil Bunu” Diyor! “Ne Oldu Sana!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Yağmur Banda, artık tanınmaz bir hale geldi. Gemileri takıp bikinilerini üzerine çeken Yağmur Banda’ya sosyal medya kullanıcıları ise “Sil bu paylaşımını” yorumlarında bulundu! Görenlerin defalarca kez baktığı Yağmur Banda, yapmış olduğu paylaşımla “Ne oldu sana” dedirtti. İşte merak edilen Yağmur Banda’nın o paylaşımı…