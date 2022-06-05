Survivor’dan Elenen Yağmur Banda'nın Son Hali Şok Etti! Artık Tanınmaz Bir Halde! Gemileri Yakıp Bikinileri Öyle Bir Giydi Ki, Herkes “Sil Bunu” Diyor! “Ne Oldu Sana!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Yağmur Banda, artık tanınmaz bir hale geldi. Gemileri takıp bikinilerini üzerine çeken Yağmur Banda’ya sosyal medya kullanıcıları ise “Sil bu paylaşımını” yorumlarında bulundu! Görenlerin defalarca kez baktığı Yağmur Banda, yapmış olduğu paylaşımla “Ne oldu sana” dedirtti. İşte merak edilen Yağmur Banda’nın o paylaşımı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına sadece All Star döneminde iki kez katılan Yağmur Banda, yarışmada fırtınalar estirmişti. Koloni ismi verilen grupta bulunan Yağmur Banda, elendikten sonra bombaları patlatmıştı. Şimdi ise Survivor Yağmur Banda, bambaşka bir hale geldiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.