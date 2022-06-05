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05 Haz 2022 - 23:31

Survivor Sema'dan Kötü Haber! Kalp Krizi Mi Geçirdi? Yarışmadan Apar Topar Çıkarılmıştı; Hastane Görüntüleri Yürekleri Sızım Sızlattı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da geçtiğimiz haftalarda hayallerine veda eden Sema Aydemir elenen isim olmuştu. Sema Aydemir’in sağlık sorunları yüzünden çekildiği uzun bir süre konuşulmuştu ama gelen son dakika haberi her şeyi yerle bir etti. Sema Aydemir’in kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında yer alınca yürekler sızım sızım sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…