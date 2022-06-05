Survivor Sema'dan Kötü Haber! Kalp Krizi Mi Geçirdi? Yarışmadan Apar Topar Çıkarılmıştı; Hastane Görüntüleri Yürekleri Sızım Sızlattı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da geçtiğimiz haftalarda hayallerine veda eden Sema Aydemir elenen isim olmuştu. Sema Aydemir’in sağlık sorunları yüzünden çekildiği uzun bir süre konuşulmuştu ama gelen son dakika haberi her şeyi yerle bir etti. Sema Aydemir’in kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında yer alınca yürekler sızım sızım sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasında Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan potasından Sema Aydemir’in elenmesi şok etkisi yaratmıştı. Ayşe Yüksel’in elendiği konuşulurken; Sema Aydemir’in yarışmadan gönderilmesi, akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdi ise Sema Aydemir’in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.