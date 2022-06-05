3600 ek gösterge tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylarını bugün açıklayacak...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında konuştu.

3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeleri tamamladıklarını ve tüm memur ve memur emeklilerini kapsayacağını söyledi.

5 milyonu aşkn memur ve emeklisinin tümünü ilgilendiren bir düzenleme yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kabine toplantısı sonrasında detayları paylaşacaklarını açıkladı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA VETOSU

"Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda bize esnek olmayı telkin edenlerin ısrarı kararlı duruşumuzun haklılığını göstermektedir" diyen Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunu muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz. Evet dünya beşten büyüktür. Bunu şimdi kendileri söylemeye başladılar. Artık bunun olamayacağını konuşmaya başladılar. Dediğimize gelecekler. Allah ömür verirse bunu da göreceğiz" diye konuştu.

BUĞDAY FİYATLARI BELLİ OLDU

Buğday alım fiyatlarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağını açıkladı. Erdoğan, arpada ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim olmak üzere 6 bin lira fiyat olarak belirlendiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı yükünün azaltmanın tüm çarelerini aradıklarını belirten Erdoğan, enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini gördüklerini kaydetti.

https://youtu.be/yIdHh7tJh-Y