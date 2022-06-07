ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Haziran 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 7 Haziran 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya merhaba diyen Ankaralılar, bölgelerinde yaşanacak olan su kesintilerinden haberdar olmak için yönüne ASKİ’ye dönüyor. ASKİ ise, 7 Haziran 2022 Salı günü için Ankara’da yaşanacak olan su kesintilerini bildirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 7 Haziran 2022 Salı Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 7 Haziran 2022 Salı Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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