7 Haziran 2022 Salı Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 7 Haziran 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralılar haftaya üç ayrı ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile başlıyor. Bu ilçeler ise, Başkent EDAŞ’ın konuyla ilgili duyuruları sayesinde ortaya çıkmış bulunuyor. Peki,7 Haziran 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Haziran 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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