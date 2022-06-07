- 07 Haz 2022 - 00:44

7 Haziran 2022 Salı Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 7 Haziran 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralılar haftaya üç ayrı ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri ile başlıyor. Bu ilçeler ise, Başkent EDAŞ’ın konuyla ilgili duyuruları sayesinde ortaya çıkmış bulunuyor. Peki,7 Haziran 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Haziran 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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07 Haz 2022 - 00:44 - Yaşam

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