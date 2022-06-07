Düğün Yapacaklara Altın Uyarısı! Altın Fiyatları Yükselişte... Yeni Rekora Gidiyor! Gram Altın Ne Kadar? İşte 7 Haziran Altın Fiyatları!

Hem yatırımcıları hem de düğün yapacakları oldukça yakından ilgilendiren altın fiyatlarında bu hafta yeniden hareketlilik başladı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişte başlayan altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürürken; alıcılar için endişe oluşturur hale geldi.

Öte yandan altın alacak olan vatandaşlar ise, altının ilerleyen günlerdeki akıbetini merak etmeye başladı. Peki, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları güncel ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları artacak mı? Altın düşer mi, çıkar mı? İşte, detaylar…

İşte, 7 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.842,31 dolar

Satış: 1.842,70 dolar

Gram

Alış: 981,30 lira

Satış: 981,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.601,00 lira

Satış: 1.619,00 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.489,00 lira

Satış: 6.455,00 lira

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