Düğün Yapacaklara Altın Uyarısı! Altın Fiyatları Yükselişte... Yeni Rekora Gidiyor! Gram Altın Ne Kadar? İşte 7 Haziran Altın Fiyatları!
Hem yatırımcıları hem de düğün yapacakları oldukça yakından ilgilendiren altın fiyatlarında bu hafta yeniden hareketlilik başladı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişte başlayan altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürürken; alıcılar için endişe oluşturur hale geldi.
Hem yatırımcıları hem de düğün yapacakları oldukça yakından ilgilendiren altın fiyatlarında bu hafta yeniden hareketlilik başladı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişte başlayan altın fiyatları, yatırımcısının yüzünü güldürürken; alıcılar için endişe oluşturur hale geldi.
Öte yandan altın alacak olan vatandaşlar ise, altının ilerleyen günlerdeki akıbetini merak etmeye başladı. Peki, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları güncel ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları artacak mı? Altın düşer mi, çıkar mı? İşte, detaylar…
İşte, 7 Haziran güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.842,31 dolar
Satış: 1.842,70 dolar
Gram
Alış: 981,30 lira
Satış: 981,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.601,00 lira
Satış: 1.619,00 lira
Cumhuriyet
Alış: 6.489,00 lira
Satış: 6.455,00 lira
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07 Haz 2022 - 00:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.