Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı açtı ağzını yumdu gözünü! Eski takımının tüm foyasını ortaya çıkaran Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı’nın ağzının açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı ise duydukları karşısında ne diyeceğini şaşırdı! “Çöp tenekesi gibi hissettim” açıklamasında bulunan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında geçen 3. dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım olmuştu. Kırmızı takım ise eleme konseyinde Nisa Bölükbaşı’nın adı çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı, eleme konseyi öncesinde Mavi takımla öyle bir yüzleşme yaşadı ki, görenler dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.