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07 Haz 2022 - 00:23

Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı açtı ağzını yumdu gözünü! Eski takımının tüm foyasını ortaya çıkaran Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı’nın ağzının açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı ise duydukları karşısında ne diyeceğini şaşırdı! “Çöp tenekesi gibi hissettim” açıklamasında bulunan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…