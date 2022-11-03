Radar Cezası 2023 Ne Kadar? 51/2 En Yüksek, En Düşük Radar Cezası Kaç Lira? Radar Cezası Nasıl Ödenir, Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar?
En sık işlenen trafik suçlarından biri olan radar cezalarında limit aşımının artırımı planlanırken, cezalar değerleme oranı kapsamında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Sizde güncel radar cezaları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
En sık işlenen trafik suçlarından biri olan radar cezalarında limit aşımının artırımı planlanırken, cezalar değerleme oranı kapsamında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, radar cezası 2022 ne kadar? 51/2 en yüksek, en düşük radar cezası kaç lira? Radar cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar? İşte, detaylar…
(2022 Yılı Cezaları)
Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.
Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.
2023 HIZ SINIRI CEZALARI
Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR
Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.
03 Kas 2022 - 23:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.