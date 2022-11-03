- 03 Kas 2022 - 23:47 G: 04 Kas 2022 - 00:12

Radar Cezası 2023 Ne Kadar? 51/2 En Yüksek, En Düşük Radar Cezası Kaç Lira? Radar Cezası Nasıl Ödenir, Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar?

En sık işlenen trafik suçlarından biri olan radar cezalarında limit aşımının artırımı planlanırken, cezalar değerleme oranı kapsamında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Sizde güncel radar cezaları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

En sık işlenen trafik suçlarından biri olan radar cezalarında limit aşımının artırımı planlanırken, cezalar değerleme oranı kapsamında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, radar cezası 2022 ne kadar? 51/2 en yüksek, en düşük radar cezası kaç lira? Radar cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar? İşte, detaylar…

(2022 Yılı Cezaları)

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.

03 Kas 2022 - 23:47 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2023 Emekli ve Memur Maaş Zam Oranları Belli Oldu! Memur ve Emekli 4 Aylık Enflasyon Farkı Ağızları Açık Bıraktı! İşte En Düşük Memur Emeklisi Maaşı… mask
2023 Emekli ve Memur Maaş Zam Oranları Belli Oldu! Memur ve Emekli 4 Aylık Enflasyon Farkı Ağızları Açık Bıraktı! İşte En Düşük Memur Emeklisi Maaşı…
Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yüzde 85,51... mask
Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yüzde 85,51...
TOKİ 'İlk Arsam ve İş Yerim' Projesinde Başvuru Sürelerini Uzatıldı! mask
TOKİ 'İlk Arsam ve İş Yerim' Projesinde Başvuru Sürelerini Uzatıldı!
Erdoğan’dan '20 Yıl Önce Bu Saatler' Paylaşımı... mask
Erdoğan’dan '20 Yıl Önce Bu Saatler' Paylaşımı...
2022-KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı... mask
2022-KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı...
Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı! mask
Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı!
TOKİ Başvurusunu Kaçıranlara Son Dakika Müjdesi! Yeniden Uzatıldı; Tarihler Değişti… Sakın Bunu Kaçırmayın! TOKİ Başvuru Son Günü Ne Zaman? mask
TOKİ Başvurusunu Kaçıranlara Son Dakika Müjdesi! Yeniden Uzatıldı; Tarihler Değişti… Sakın Bunu Kaçırmayın! TOKİ Başvuru Son Günü Ne Zaman?
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak Ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak Ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Emeklilere Yapı Kredi Bankası'ndan Müjdeli Haber! Rekor Promosyon... Tam Tamına 10 Bin TL! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu! mask
Emeklilere Yapı Kredi Bankası'ndan Müjdeli Haber! Rekor Promosyon... Tam Tamına 10 Bin TL! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu!
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kış Lastiği Takmama Cezası Var Mı? 2023 Kar Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadardır? Hangi Araçlar İçin Kış Lastiği Zorunlu? mask
Kış Lastiği Takmama Cezası Var Mı? 2023 Kar Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadardır? Hangi Araçlar İçin Kış Lastiği Zorunlu?
Emniyet Kemeri Cezası 2023 Kaç TL? Emniyet Kemeri Cezası 2023 Nasıl Ödenir? Erken Ödemede İndirim Var mı? mask
Emniyet Kemeri Cezası 2023 Kaç TL? Emniyet Kemeri Cezası 2023 Nasıl Ödenir? Erken Ödemede İndirim Var mı?
Serenay Sarıkaya’nın Sevişme Sahnesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Mastürbasyon Anlarından Sonra Bunu Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Çizgiyi Aştıkça Aşıyorsunuz!” mask
Serenay Sarıkaya’nın Sevişme Sahnesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Mastürbasyon Anlarından Sonra Bunu Görenler Küçük Dilini Yuttu! “Çizgiyi Aştıkça Aşıyorsunuz!”
2023 Hız Cezası Ne Kadar? Hız Cezası Kaç Lira? 2023 Erken Ödeme var mı? Hız Sınırı Ne Kadar Aşılabilir? mask
2023 Hız Cezası Ne Kadar? Hız Cezası Kaç Lira? 2023 Erken Ödeme var mı? Hız Sınırı Ne Kadar Aşılabilir?
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2023 Ne Kadar Oldu? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir? mask
Araçta Telefonla Konuşmanın Cezası 2023 Ne Kadar Oldu? Arabada Cep Telefonu İle Konuşma Cezası Ne Zaman Gelir? Nereye Ödenir?
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı! Alkollü araç kullanma cezası 2023 Ne Kadar? Kaç promil alkol Ceza 2023? mask
Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı! Alkollü araç kullanma cezası 2023 Ne Kadar? Kaç promil alkol Ceza 2023?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL