Radar Cezası 2023 Ne Kadar? 51/2 En Yüksek, En Düşük Radar Cezası Kaç Lira? Radar Cezası Nasıl Ödenir, Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar?

En sık işlenen trafik suçlarından biri olan radar cezalarında limit aşımının artırımı planlanırken, cezalar değerleme oranı kapsamında yeniden belirlenmiş bulunuyor. Peki, radar cezası 2022 ne kadar? 51/2 en yüksek, en düşük radar cezası kaç lira? Radar cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar? İşte, detaylar…

(2022 Yılı Cezaları)

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL

Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.