- 07 Haz 2022 - 00:25

Survivor Semih Öztürk Ekstra Masası Yorumu Şok Etti! Atakan'ın Adem'e Tekme Atmasına Sessiz Kalamadı! En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde tansiyon yükseldi. Adem ile Atakan arasında çıkan tartışmanın fiziki temasa dönmesiyle birlikte diskalifiye kozu masaya konulurken; o kavgayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk ile ilgili son detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde tansiyon yükseldi. Adem ile Atakan arasında çıkan tartışmanın fiziki temasa dönmesiyle birlikte diskalifiye kozu masaya konulurken; o kavgayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk, kavganın ardındaki olayı anlattı! Peki, Survivor Adem ile Atakan neden kavga etti? Survivor Adem ve Atakan diskalifiye olacak mı? Survivor Adem ile Atakan kavgasına Semih Öztürk ne dedi? İşte, detaylar…

07 Haz 2022 - 00:25 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Survivor İfşaları Artık Ayyuka Çıktı! Ekstra Furkan Dede Skandal Sözlere Yer Verince; Acun Ilıcalı Delirdi! Meğer Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel… mask
Survivor İfşaları Artık Ayyuka Çıktı! Ekstra Furkan Dede Skandal Sözlere Yer Verince; Acun Ilıcalı Delirdi! Meğer Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Türkan ve Somer Denirken; O İsimler Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Evlenirsiniz Siz…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Türkan ve Somer Denirken; O İsimler Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Evlenirsiniz Siz…”
Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı… mask
Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı…
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti! Bir Survivor Yarışması; Her Şeyi Silip Attı! Nisa Bölükbaşı Bile Bu Haline Ağlar… mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti! Bir Survivor Yarışması; Her Şeyi Silip Attı! Nisa Bölükbaşı Bile Bu Haline Ağlar…
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Dehşet Veren Tekne Pozları! Minicik Elbisesiyle Bacak Bacak Üzerine Atıp… “Kalbimiz Yerinden Fırladı!” mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Dehşet Veren Tekne Pozları! Minicik Elbisesiyle Bacak Bacak Üzerine Atıp… “Kalbimiz Yerinden Fırladı!”
Survivor Sude Burcu’dan İç Çamaşırsız Gecelikli Pozlar! “Mert Öcal Çılgına Dönecek!” Askını Düşürdü, Akılları Başlardan Aldı! “Yok Artık!” mask
Survivor Sude Burcu’dan İç Çamaşırsız Gecelikli Pozlar! “Mert Öcal Çılgına Dönecek!” Askını Düşürdü, Akılları Başlardan Aldı! “Yok Artık!”
İyilik Dizisi Çıtayı Aştı; RTÜK Anında Devreye Girdi! Yayından Kaldırılması An Meselesi… Son Olay İpleri Kopardı; Fişini Çekti! Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisi Çıtayı Aştı; RTÜK Anında Devreye Girdi! Yayından Kaldırılması An Meselesi… Son Olay İpleri Kopardı; Fişini Çekti! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Ender’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Bunun İçin Mi Gidiyorsun?” Tepkiler Arka Arkaya; “Sudan Sebep!” mask
Yasak Elma Dizisinden Ender’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Bunun İçin Mi Gidiyorsun?” Tepkiler Arka Arkaya; “Sudan Sebep!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Survivor All Star’da Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi Gitti? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor All Star’da Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi Gitti? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”
Düğün Yapacaklara Altın Uyarısı! Altın Fiyatları Yükselişte... Yeni Rekora Gidiyor! Gram Altın Ne Kadar? İşte 7 Haziran Altın Fiyatları! mask
Düğün Yapacaklara Altın Uyarısı! Altın Fiyatları Yükselişte... Yeni Rekora Gidiyor! Gram Altın Ne Kadar? İşte 7 Haziran Altın Fiyatları!
Eğlenerek Hedeflerine Ulaşan Burçlar Hangisidir? İşte Zorlanmadan Zirveye Çıkan O Burçlar… mask
Eğlenerek Hedeflerine Ulaşan Burçlar Hangisidir? İşte Zorlanmadan Zirveye Çıkan O Burçlar…
Ölünce Kara Kutusu Bulunamayan Burçlar Hangisidir? İşte Hızla Yaşayıp Genç Ölen O Burçlar… mask
Ölünce Kara Kutusu Bulunamayan Burçlar Hangisidir? İşte Hızla Yaşayıp Genç Ölen O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL