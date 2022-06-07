Survivor Semih Öztürk Ekstra Masası Yorumu Şok Etti! Atakan'ın Adem'e Tekme Atmasına Sessiz Kalamadı! En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde tansiyon yükseldi. Adem ile Atakan arasında çıkan tartışmanın fiziki temasa dönmesiyle birlikte diskalifiye kozu masaya konulurken; o kavgayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk ile ilgili son detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde tansiyon yükseldi. Adem ile Atakan arasında çıkan tartışmanın fiziki temasa dönmesiyle birlikte diskalifiye kozu masaya konulurken; o kavgayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Survivor eski yorumcusu Semih Öztürk, kavganın ardındaki olayı anlattı! Peki, Survivor Adem ile Atakan neden kavga etti? Survivor Adem ve Atakan diskalifiye olacak mı? Survivor Adem ile Atakan kavgasına Semih Öztürk ne dedi? İşte, detaylar…
07 Haz 2022 - 00:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.