- 07 Haz 2022 - 00:41

Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...

Vatandaşların sırtına bir yük daha bindiren zam haberlerine Tarım Kredi Market, resti çekti. Market savaşlarında yine Tarım Kredi Market müşterisi kazançlı çıkıyor. A101 ve Bim Market gibi rakiplerine resti çeken Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Ayçiçek yağının 5 litresini sadece 161 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, salça gibi evlerin olmazsa olmazını ise 12 liraya raflara dizdi! Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?

Geçtiğimiz günlerde enflasyon oranlarının en üst seviyelere çıktığı duyurulmuştu. Dolar kurunun da yükselmesiyle gıdadan tekstili, tekstilden teknolojik ürünlere zam üzerine zam gelmişti. Marketlere sadece bir gün arayla çıkıp giden müşteriler ise değişen etiket fiyatları karşısında isyan etmek zorunda kalmıştı. Tarım Kredi Market ise son noktayı koyacak indirimini resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin İndirimli Fiyat ve Ürünler İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Haz 2022 - 00:41 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda… mask
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli.
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar? mask
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar?
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Dev Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor. İşte A101 2 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Dev Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor. İşte A101 2 Haziran Aktüeli.
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti; Hafta Sonu Şok İndirim Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Çay, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti; Hafta Sonu Şok İndirim Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Çay, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor!
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı… mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…
Migros ve A101 Ayçiçek Yağlarında Fiyatlar Dipleri Gördü! Savaş Başladı; Etiketleri Görenlerin Nevri Dönüyor! Kimse Gözlerine İnanamıyor… mask
Migros ve A101 Ayçiçek Yağlarında Fiyatlar Dipleri Gördü! Savaş Başladı; Etiketleri Görenlerin Nevri Dönüyor! Kimse Gözlerine İnanamıyor…
Vatan Bilgisayar’dan Muhteşem Ötesi Kampanya! Galaxy A52 128 GB 6399 TL, Galaxy A23 128 GB 4699 TL, Notebook 4999 TL! Telefon, Bilgisayar, Televizyon Yarı Fiyatına Düştü! mask
Vatan Bilgisayar’dan Muhteşem Ötesi Kampanya! Galaxy A52 128 GB 6399 TL, Galaxy A23 128 GB 4699 TL, Notebook 4999 TL! Telefon, Bilgisayar, Televizyon Yarı Fiyatına Düştü!
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