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07 Haz 2022 - 00:41

Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...

Vatandaşların sırtına bir yük daha bindiren zam haberlerine Tarım Kredi Market, resti çekti. Market savaşlarında yine Tarım Kredi Market müşterisi kazançlı çıkıyor. A101 ve Bim Market gibi rakiplerine resti çeken Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Ayçiçek yağının 5 litresini sadece 161 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, salça gibi evlerin olmazsa olmazını ise 12 liraya raflara dizdi! Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?