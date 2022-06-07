Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
Vatandaşların sırtına bir yük daha bindiren zam haberlerine Tarım Kredi Market, resti çekti. Market savaşlarında yine Tarım Kredi Market müşterisi kazançlı çıkıyor. A101 ve Bim Market gibi rakiplerine resti çeken Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirimini duyurdu! Ayçiçek yağının 5 litresini sadece 161 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, salça gibi evlerin olmazsa olmazını ise 12 liraya raflara dizdi! Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?
Geçtiğimiz günlerde enflasyon oranlarının en üst seviyelere çıktığı duyurulmuştu. Dolar kurunun da yükselmesiyle gıdadan tekstili, tekstilden teknolojik ürünlere zam üzerine zam gelmişti. Marketlere sadece bir gün arayla çıkıp giden müşteriler ise değişen etiket fiyatları karşısında isyan etmek zorunda kalmıştı. Tarım Kredi Market ise son noktayı koyacak indirimini resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin İndirimli Fiyat ve Ürünler İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.