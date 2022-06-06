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06 Haz 2022 - 16:28

Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’den kahreden haber geldi. Gözlerimi hastanede açan Ogeday Girişken; Acun Ilıcalı’nın İstanbul biletini almasına neden oldu! Sevgilisi Nisa Bölükbaşı’ya gözyaşları içerisinde veda eden Ogeday Girişken, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Ogeday Girişken neden yarışmadan diskalifiye edildi?