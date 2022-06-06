Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’den kahreden haber geldi. Gözlerimi hastanede açan Ogeday Girişken; Acun Ilıcalı’nın İstanbul biletini almasına neden oldu! Sevgilisi Nisa Bölükbaşı’ya gözyaşları içerisinde veda eden Ogeday Girişken, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Ogeday Girişken neden yarışmadan diskalifiye edildi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan dokunulmazlık mücadelesinin kazanan tarafı Maviler olmuştu. Konseyde ise ismi en çok yazılan kişi Nisa Bölükbaşı olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın biricik aşkı Ogeday Girişken’den ise kahreden acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.