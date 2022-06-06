- 06 Haz 2022 - 16:28 G: 06 Haz 2022 - 16:45

Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday Girişken’den kahreden haber geldi. Gözlerimi hastanede açan Ogeday Girişken; Acun Ilıcalı’nın İstanbul biletini almasına neden oldu! Sevgilisi Nisa Bölükbaşı’ya gözyaşları içerisinde veda eden Ogeday Girişken, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, Ogeday Girişken neden yarışmadan diskalifiye edildi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan dokunulmazlık mücadelesinin kazanan tarafı Maviler olmuştu. Konseyde ise ismi en çok yazılan kişi Nisa Bölükbaşı olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın biricik aşkı Ogeday Girişken’den ise kahreden acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Haz 2022 - 16:28 Ankara- Yaşam

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