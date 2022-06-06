Mehmet Ali Erbil’in Kızı Açıldıkça Açıldı! “Ateşli” Yorumlar Peş Peşe Gelince; Çareyi Kapatmakta Buldu! “Bu Halini Baban Görmesin!”

İddialı paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in yeni paylaşımı Instahram’ı birbirine katarken; gelen yorumlara karşı önlem alan Yasmin Erbil’in yaptığı o hareket herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Yasmin Erbil’in o hareketi neden yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil paylaşımına gelen yorumlar ile ilgili ne gibi bir önlem aldı? İşte, detaylar…