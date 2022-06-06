Mehmet Ali Erbil’in Kızı Açıldıkça Açıldı! “Ateşli” Yorumlar Peş Peşe Gelince; Çareyi Kapatmakta Buldu! “Bu Halini Baban Görmesin!”
İddialı paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in yeni paylaşımı Instahram’ı birbirine katarken; gelen yorumlara karşı önlem alan Yasmin Erbil’in yaptığı o hareket herkesi adeta şoke etti. İşte Yasmin Erbil ile ilgili ateş saçan detaylar...
İddialı paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in yeni paylaşımı Instahram’ı birbirine katarken; gelen yorumlara karşı önlem alan Yasmin Erbil’in yaptığı o hareket herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Yasmin Erbil’in o hareketi neden yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil paylaşımına gelen yorumlar ile ilgili ne gibi bir önlem aldı? İşte, detaylar…
06 Haz 2022 - 16:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.