- 06 Haz 2022 - 16:41 G: 06 Haz 2022 - 16:49

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Açıldıkça Açıldı! “Ateşli” Yorumlar Peş Peşe Gelince; Çareyi Kapatmakta Buldu! “Bu Halini Baban Görmesin!”

İddialı paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in yeni paylaşımı Instahram’ı birbirine katarken; gelen yorumlara karşı önlem alan Yasmin Erbil’in yaptığı o hareket herkesi adeta şoke etti. İşte Yasmin Erbil ile ilgili ateş saçan detaylar...

İddialı paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. Şimdilerde tatilde olan Yasmin Erbil’in yeni paylaşımı Instahram’ı birbirine katarken; gelen yorumlara karşı önlem alan Yasmin Erbil’in yaptığı o hareket herkesi adeta şoke etti. Öte yandan Yasmin Erbil’in o hareketi neden yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil paylaşımına gelen yorumlar ile ilgili ne gibi bir önlem aldı? İşte, detaylar…

06 Haz 2022 - 16:41 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti… mask
Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti…
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masasını Yakıp Yıkacak! “İğrenç” Olaya Sessiz Kalamadı; En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masasını Yakıp Yıkacak! “İğrenç” Olaya Sessiz Kalamadı; En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Seren Serengil Simsiyah Bikinisiyle Görenleri Çıldırttı! İpli Bikinisiyle Dudak Uçuklattı; “Kim 51 Yaşında Der?” Full Transparan Kıyafetinden Sonra… mask
Seren Serengil Simsiyah Bikinisiyle Görenleri Çıldırttı! İpli Bikinisiyle Dudak Uçuklattı; “Kim 51 Yaşında Der?” Full Transparan Kıyafetinden Sonra…
Survivor All Star Yarışmasında Kan Çıkaran İfşa! Yer Gök İnliyor; Diskalifiyelerin Ardından Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Sinirden… mask
Survivor All Star Yarışmasında Kan Çıkaran İfşa! Yer Gök İnliyor; Diskalifiyelerin Ardından Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Sinirden…
Esra Erol Yeni Sezonda ATV’de Olmayacak! Müge Anlı’nın İstediği Oldu; Kanal Kararını Verdi! Finaline Ramak Kala Gelen Haber… “Yok Artık!” mask
Esra Erol Yeni Sezonda ATV’de Olmayacak! Müge Anlı’nın İstediği Oldu; Kanal Kararını Verdi! Finaline Ramak Kala Gelen Haber… “Yok Artık!”
Survivor Avatar Atakan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Bu Tam Bir Rezillik!” Eski Yarışmacılar Bile Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… “Yazıklar Olsun!” mask
Survivor Avatar Atakan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Bu Tam Bir Rezillik!” Eski Yarışmacılar Bile Açtı Ağzını Yumdu Gözünü… “Yazıklar Olsun!”
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kesti! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı… “Kalp Krizi Geçirdim!” Instagram Yanıyor… mask
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kesti! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı… “Kalp Krizi Geçirdim!” Instagram Yanıyor…
Survivor Ekstra’da Erkek Erkeğe… Milyonları Şoka Sokan Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek! “Midemizi Bulandırdınız…” mask
Survivor Ekstra’da Erkek Erkeğe… Milyonları Şoka Sokan Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek! “Midemizi Bulandırdınız…”
Survivor Nisa Eski Takımının Foyasını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımının Foyasını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Survivor Yarışmasında Mide Bulandıran Rezillik! Acun Ilıcalı Utana Sıkıla Yayınlandı; İki Diskalifiye Peş Peşe… “Saygısızlıktan Başka Bir Şey Değil!” mask
Survivor Yarışmasında Mide Bulandıran Rezillik! Acun Ilıcalı Utana Sıkıla Yayınlandı; İki Diskalifiye Peş Peşe… “Saygısızlıktan Başka Bir Şey Değil!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fakir Olup, Evlenince Zengin Olan O Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Sonradan Değişen O Burçlar… mask
Fakir Olup, Evlenince Zengin Olan O Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Sonradan Değişen O Burçlar…
Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti… mask
Survivor Ogeday’dan Kahreden Acı Haber! Gözlerini Hastanede Açtı; Acun Ilıcalı İstanbul Biletini Bizzat Aldı! Sevgilisine Veda Etti…
Emekliler Kurban Bayramı’nda Ne Kadar İkramiye Alacak? Emekli Kurban İkramiyesi Ne Kadar Oldu? mask
Emekliler Kurban Bayramı’nda Ne Kadar İkramiye Alacak? Emekli Kurban İkramiyesi Ne Kadar Oldu?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masasını Yakıp Yıkacak! “İğrenç” Olaya Sessiz Kalamadı; En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masasını Yakıp Yıkacak! “İğrenç” Olaya Sessiz Kalamadı; En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor All Star Yarışmasında Kan Çıkaran İfşa! Yer Gök İnliyor; Diskalifiyelerin Ardından Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Sinirden… mask
Survivor All Star Yarışmasında Kan Çıkaran İfşa! Yer Gök İnliyor; Diskalifiyelerin Ardından Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Sinirden…
Seren Serengil Simsiyah Bikinisiyle Görenleri Çıldırttı! İpli Bikinisiyle Dudak Uçuklattı; “Kim 51 Yaşında Der?” Full Transparan Kıyafetinden Sonra… mask
Seren Serengil Simsiyah Bikinisiyle Görenleri Çıldırttı! İpli Bikinisiyle Dudak Uçuklattı; “Kim 51 Yaşında Der?” Full Transparan Kıyafetinden Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL