Emekli Maaşı Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? En Düşük Emekli Maaşı Temmuz’da Ne Kadar Olacak?
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen açıklama ile birlikte ara zammı garantileyen emekliler için temmuz zammı gitgide yaklaşırken; ortaya çıkan enflasyon rakamları da emeklilerin alacağı zammı günden güne artırmaya başladı.
Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü kulağı 4 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan altı aylık enflasyon rakamlarındayken, geçtiğimiz gün açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamları, emeklilerin hak ettiği yeni zam oranını da ortaya koydu. Peki, emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak? İşte, detaylar…
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06 Haz 2022 - 16:38 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.