Yaklaşık 13 milyon emeklinin gözü kulağı 4 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan altı aylık enflasyon rakamlarındayken, geçtiğimiz gün açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamları, emeklilerin hak ettiği yeni zam oranını da ortaya koydu. Peki, emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz’da ne kadar olacak? İşte, detaylar…

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