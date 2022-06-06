- 06 Haz 2022 - 16:48 G: 06 Haz 2022 - 16:57

Yasak Elma Dizisinden Ayrılacağı Konuşuluyordu; İlk Açıklama Geldi! Gözyaşlarına Boğdu; Vedası Yürekleri Sızlattı! “Artık Dizinin Anlamı Yok!”

FOX TV ekranlarının en sevilen yapımları arasındaki yerini beş sezondur korumayı başaran Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edilen Şevval Sam, iddialara yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Ender karakterindeki performansı ile hayranları tarafından inanılmaz bir şekilde beğenilen Şevval Sam’ın aldığı karar herkesi şaşırtırken; Ender’in sonu da merak edilmeye başlandı. İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...

FOX TV ekranlarının en sevilen yapımları arasındaki yerini beş sezondur korumayı başaran Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edilen Şevval Sam, iddialara yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Ender karakterindeki performansı ile hayranları tarafından inanılmaz bir şekilde beğenilen Şevval Sam’ın aldığı karar herkesi şaşırtırken; Ender’in sonu da merak edilmeye başlandı. Öte yandan Şevval Sam’dan gelen son açıklama Yasak Elma finale mi gidiyor sorularını da akıllara getirdi. Peki, Yasak Elma dizisi Ender öldü mü, Ender’e ne oldu? Yasak Elma dizisinden Şevval Sam ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Yasak Elma dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…

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06 Haz 2022 - 16:48 - Dizi Haberleri

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