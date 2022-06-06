Yasak Elma Dizisinden Ayrılacağı Konuşuluyordu; İlk Açıklama Geldi! Gözyaşlarına Boğdu; Vedası Yürekleri Sızlattı! “Artık Dizinin Anlamı Yok!”
FOX TV ekranlarının en sevilen yapımları arasındaki yerini beş sezondur korumayı başaran Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edilen Şevval Sam, iddialara yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Ender karakterindeki performansı ile hayranları tarafından inanılmaz bir şekilde beğenilen Şevval Sam’ın aldığı karar herkesi şaşırtırken; Ender’in sonu da merak edilmeye başlandı. İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...
FOX TV ekranlarının en sevilen yapımları arasındaki yerini beş sezondur korumayı başaran Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edilen Şevval Sam, iddialara yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Ender karakterindeki performansı ile hayranları tarafından inanılmaz bir şekilde beğenilen Şevval Sam’ın aldığı karar herkesi şaşırtırken; Ender’in sonu da merak edilmeye başlandı. Öte yandan Şevval Sam’dan gelen son açıklama Yasak Elma finale mi gidiyor sorularını da akıllara getirdi. Peki, Yasak Elma dizisi Ender öldü mü, Ender’e ne oldu? Yasak Elma dizisinden Şevval Sam ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Yasak Elma dizisi bitiyor mu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 Haz 2022 - 16:48 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.