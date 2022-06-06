- 06 Haz 2022 - 16:56 G: 06 Haz 2022 - 17:01

Devlet Memurları Temmuz Ayında Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Enflasyona Göre Memur Ve Emekli Maaşı Zammı Tahminleri!

Türkiye’de bulunan 8 milyon memur ve memur emeklisinin gözünü kulağını çevirdiği temmuz zammı için sona geliniyor. Peki, devlet memurları temmuz ayında ne kadar maaş alacak? İşte enflasyona göre memur ve emekli maaşı zammı tahminleri…

Önümüzdeki ay netleşecek olan zamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı anket sonuçları yeni rakamları ve memurların bu ay itibariyle garantilediği zam oranını da gözler önüne sermiş bulunuyor. işte detaylar...

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06 Haz 2022 - 16:56 - Ekonomi

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Devlet Memurları Temmuz Ayında Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Enflasyona Göre Memur Ve Emekli Maaşı Zammı Tahminleri! mask
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