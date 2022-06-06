Hadise’ye 83 Milyonun Önünde İlan-ı Aşk! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gören Dondu Kaldı! “Hanım Köylüyüz Enişte!”

Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Eşi ile ilgili bir paylaşım yapan Mehmet Dinçerler, Hadise ile ilgili bir gerçeği ilk kez duyunca tepkisiz kalamadı! Peki, Mehmet Dinçerler ne paylaştı? Mehmet Dinçerler Hadise ile ilgili öğrendiği gerçek karşısında ne tepki verdi? Mehmet Dinçerler Hadise ile ilgili ne açıklaması yaptı? İşte, detaylar…