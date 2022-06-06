Hadise’ye 83 Milyonun Önünde İlan-ı Aşk! Mehmet Dinçerler Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gören Dondu Kaldı! “Hanım Köylüyüz Enişte!”
Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Eşi ile ilgili bir paylaşım yapan Mehmet Dinçerler, Hadise ile ilgili bir gerçeği ilk kez duyunca tepkisiz kalamadı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler ile ilgili son detaylar...
Son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Eşi ile ilgili bir paylaşım yapan Mehmet Dinçerler, Hadise ile ilgili bir gerçeği ilk kez duyunca tepkisiz kalamadı! Peki, Mehmet Dinçerler ne paylaştı? Mehmet Dinçerler Hadise ile ilgili öğrendiği gerçek karşısında ne tepki verdi? Mehmet Dinçerler Hadise ile ilgili ne açıklaması yaptı? İşte, detaylar…
06 Haz 2022 - 16:57 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.