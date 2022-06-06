Üç Kız Kardeş Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Türkan ve Somer Denirken; O İsimler Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Evlenirsiniz Siz…”

Bir süredir ekranların en çok sevilen yapımları arasında yer almaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisinden aşk haberi geldi. Birbirleriyle aynı seti paylaşan iki ünlü isim aşk haberini sosyal medya hesaplarından verirken; o iki ismi gören Üç Kız Kardeş dizisi hayranları, gözlerine inanamadı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Mine’si Nazlı Senem Ünal sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Üç Kız Kardeş dizisinin Mesut’u Demircan Kaçel sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel sevgili mi? İşte, detaylar…