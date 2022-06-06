Üç Kız Kardeş Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Türkan ve Somer Denirken; O İsimler Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Evlenirsiniz Siz…”
Bir süredir ekranların en çok sevilen yapımları arasında yer almaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisinden aşk haberi geldi. Birbirleriyle aynı seti paylaşan iki ünlü isim aşk haberini sosyal medya hesaplarından verirken; o iki ismi gören Üç Kız Kardeş dizisi hayranları, gözlerine inanamadı! İşte detaylar...
Bir süredir ekranların en çok sevilen yapımları arasında yer almaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisinden aşk haberi geldi. Birbirleriyle aynı seti paylaşan iki ünlü isim aşk haberini sosyal medya hesaplarından verirken; o iki ismi gören Üç Kız Kardeş dizisi hayranları, gözlerine inanamadı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Mine’si Nazlı Senem Ünal sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Üç Kız Kardeş dizisinin Mesut’u Demircan Kaçel sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel sevgili mi? İşte, detaylar…
06 Haz 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.