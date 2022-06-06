- 06 Haz 2022 - 17:15 G: 06 Haz 2022 - 17:22

Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Eşi Mihriban Sosyal Medyada Alev Alev! “Hande Erçel Yanında Bir Hiç!” Minicik Eteğini Kasığına Kadar Çekip…

Türkiye’nin ilgiyle takip edilen aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterine hayat vermeye başlamış olan Hande Nur Tekin’in paylaşımları Instagram’ı adeta alev alev yaktı! İşte o paylaşımlar ve detaylar...

Türkiye’nin ilgiyle takip edilen aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterine hayat vermeye başlamış olan Hande Nur Tekin’in paylaşımları Instagram’ı adeta alev alev yaktı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı Hande Nur Tekin ne paylaştı? Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı Hande Nur Tekin nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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06 Haz 2022 - 17:15 - Magazin

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