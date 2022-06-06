Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Eşi Mihriban Sosyal Medyada Alev Alev! “Hande Erçel Yanında Bir Hiç!” Minicik Eteğini Kasığına Kadar Çekip…
Türkiye’nin ilgiyle takip edilen aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterine hayat vermeye başlamış olan Hande Nur Tekin’in paylaşımları Instagram’ı adeta alev alev yaktı! İşte o paylaşımlar ve detaylar...
Türkiye’nin ilgiyle takip edilen aile hikayelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Mihriban karakterine hayat vermeye başlamış olan Hande Nur Tekin’in paylaşımları Instagram’ı adeta alev alev yaktı! Peki, Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı Hande Nur Tekin ne paylaştı? Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ı Hande Nur Tekin nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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06 Haz 2022 - 17:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.