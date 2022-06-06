Seda Sayan’dan Melek Mosso’ya Ağır İtham! “Bunu Diyen 25 Yaş Küçük Kocayla Evli” Sahneden Verdi Veriştirdi; Tepkiler Gırla Geldi…
Son zamanlarda hem magazin dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş olan Melek Mosso’nun konserinin iptali ve Seda Sayan’ın Mosso yerine sahne alacak olması olayına ilişkin Sayan’dan Mosso’yu kızdıracak açıklamalar geldi! İşte detaylar...
Son zamanlarda hem magazin dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş olan Melek Mosso’nun konserinin iptali ve Seda Sayan’ın Mosso yerine sahne alacak olması olayına ilişkin Sayan’dan Mosso’yu kızdıracak açıklamalar geldi! Peki, Seda Sayan Isparta konseri ile ilgili ne dedi? Seda Sayan, Melek Mosso hakkında ne söyledi? Melek Mosso, Seda Sayan’a ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
06 Haz 2022 - 17:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.