Seda Sayan’dan Melek Mosso’ya Ağır İtham! “Bunu Diyen 25 Yaş Küçük Kocayla Evli” Sahneden Verdi Veriştirdi; Tepkiler Gırla Geldi…

Son zamanlarda hem magazin dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş olan Melek Mosso’nun konserinin iptali ve Seda Sayan’ın Mosso yerine sahne alacak olması olayına ilişkin Sayan’dan Mosso’yu kızdıracak açıklamalar geldi! Peki, Seda Sayan Isparta konseri ile ilgili ne dedi? Seda Sayan, Melek Mosso hakkında ne söyledi? Melek Mosso, Seda Sayan’a ne yanıt verdi? İşte, detaylar…