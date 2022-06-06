Yargı Dizisinin Neva’sı Bornozlu Paylaşımıyla Nefes Kesti! “Cüneyt Şanslı Adamsın!” Instagram Cayır Cayır Yanıyor…

Türkiye’nin en çok izlenen sezon yapımları arasına adını adeta altın harfler ile yazdıran Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, yeni rolü ile inanılmaz beğenildi. Sen Çal Kapımı dizisinin hemen ardından Yargı dizisine transfer olan Başak Gümülcinelioğlu’nun Instagram’da paylaştığı o fotoğraf ise, ortalığı adeta yangın yerine çevirdi! Peki, Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu ne paylaştı? Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun o fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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