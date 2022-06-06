Yargı Dizisinin Neva’sı Bornozlu Paylaşımıyla Nefes Kesti! “Cüneyt Şanslı Adamsın!” Instagram Cayır Cayır Yanıyor…
Türkiye’nin en çok izlenen sezon yapımları arasına adını adeta altın harfler ile yazdıran Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, yeni rolü ile inanılmaz beğenildi. Sen Çal Kapımı dizisinin hemen ardından Yargı dizisine transfer olan Başak Gümülcinelioğlu’nun Instagram’da paylaştığı o fotoğraf ise, ortalığı adeta yangın yerine çevirdi! İşte Başak Gümülcinelioğlu ve paylaşımı ile ilgili detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen sezon yapımları arasına adını adeta altın harfler ile yazdıran Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, yeni rolü ile inanılmaz beğenildi. Sen Çal Kapımı dizisinin hemen ardından Yargı dizisine transfer olan Başak Gümülcinelioğlu’nun Instagram’da paylaştığı o fotoğraf ise, ortalığı adeta yangın yerine çevirdi! Peki, Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu ne paylaştı? Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Yargı dizisinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun o fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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06 Haz 2022 - 17:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.