Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! “Nisa’yı Köşeye Fırlatıp Atar!” Öyle Güzel Ki, Bakmalara Doyum Olmuyor…

Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz aylarda veda eden Barış Murat Yağcı’dan hayranlarını sevindirecek güzel bir haber geldi. Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Barış Murat Yağcı, sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk kez paylaşırken; Barış Murat Yağcı’nın sevgilisini görenler resmen gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisi Laura Celine kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…