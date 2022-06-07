- 07 Haz 2022 - 00:26 G: 07 Haz 2022 - 00:29

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! “Nisa’yı Köşeye Fırlatıp Atar!” Öyle Güzel Ki, Bakmalara Doyum Olmuyor… Laura Celine Kimdir?

Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz aylarda veda eden Barış Murat Yağcı’dan hayranlarını sevindirecek güzel bir haber geldi. Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Barış Murat Yağcı, sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk kez paylaşırken; Barış Murat Yağcı’nın sevgilisini görenler resmen gözlerine inanamadı! İşte Barış Murat Yağcı ve yeni sevgilisi ile ilgili detaylar...

Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz aylarda veda eden Barış Murat Yağcı’dan hayranlarını sevindirecek güzel bir haber geldi. Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Barış Murat Yağcı, sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk kez paylaşırken; Barış Murat Yağcı’nın sevgilisini görenler resmen gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisi Laura Celine kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...

07 Haz 2022 - 00:26 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masası Yorumu Şok Etti! Atakan'ın Adem'e Tekme Atmasına Sessiz Kalamadı! En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masası Yorumu Şok Etti! Atakan'ın Adem'e Tekme Atmasına Sessiz Kalamadı! En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Survivor İfşaları Artık Ayyuka Çıktı! Ekstra Furkan Dede Skandal Sözlere Yer Verince; Acun Ilıcalı Delirdi! Meğer Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel… mask
Survivor İfşaları Artık Ayyuka Çıktı! Ekstra Furkan Dede Skandal Sözlere Yer Verince; Acun Ilıcalı Delirdi! Meğer Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Türkan ve Somer Denirken; O İsimler Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Evlenirsiniz Siz…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Bir Aşk Daha Gerçek Oldu! Türkan ve Somer Denirken; O İsimler Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… “Evlenirsiniz Siz…”
Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı… mask
Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı…
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti! Bir Survivor Yarışması; Her Şeyi Silip Attı! Nisa Bölükbaşı Bile Bu Haline Ağlar… mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti! Bir Survivor Yarışması; Her Şeyi Silip Attı! Nisa Bölükbaşı Bile Bu Haline Ağlar…
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Dehşet Veren Tekne Pozları! Minicik Elbisesiyle Bacak Bacak Üzerine Atıp… “Kalbimiz Yerinden Fırladı!” mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Dehşet Veren Tekne Pozları! Minicik Elbisesiyle Bacak Bacak Üzerine Atıp… “Kalbimiz Yerinden Fırladı!”
Survivor Sude Burcu’dan İç Çamaşırsız Gecelikli Pozlar! “Mert Öcal Çılgına Dönecek!” Askını Düşürdü, Akılları Başlardan Aldı! “Yok Artık!” mask
Survivor Sude Burcu’dan İç Çamaşırsız Gecelikli Pozlar! “Mert Öcal Çılgına Dönecek!” Askını Düşürdü, Akılları Başlardan Aldı! “Yok Artık!”
İyilik Dizisi Çıtayı Aştı; RTÜK Anında Devreye Girdi! Yayından Kaldırılması An Meselesi… Son Olay İpleri Kopardı; Fişini Çekti! Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisi Çıtayı Aştı; RTÜK Anında Devreye Girdi! Yayından Kaldırılması An Meselesi… Son Olay İpleri Kopardı; Fişini Çekti! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! “Nisa’yı Köşeye Fırlatıp Atar!” Öyle Güzel Ki, Bakmalara Doyum Olmuyor… Laura Celine Kimdir? mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! “Nisa’yı Köşeye Fırlatıp Atar!” Öyle Güzel Ki, Bakmalara Doyum Olmuyor… Laura Celine Kimdir?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masası Yorumu Şok Etti! Atakan'ın Adem'e Tekme Atmasına Sessiz Kalamadı! En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Masası Yorumu Şok Etti! Atakan'ın Adem'e Tekme Atmasına Sessiz Kalamadı! En Sonunda Patladı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Survivor All Star’da Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi Gitti? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor All Star’da Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi Gitti? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”
Düğün Yapacaklara Altın Uyarısı! Altın Fiyatları Yükselişte... Yeni Rekora Gidiyor! Gram Altın Ne Kadar? İşte 7 Haziran Altın Fiyatları! mask
Düğün Yapacaklara Altın Uyarısı! Altın Fiyatları Yükselişte... Yeni Rekora Gidiyor! Gram Altın Ne Kadar? İşte 7 Haziran Altın Fiyatları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL