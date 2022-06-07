Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! “Nisa’yı Köşeye Fırlatıp Atar!” Öyle Güzel Ki, Bakmalara Doyum Olmuyor… Laura Celine Kimdir?
Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz aylarda veda eden Barış Murat Yağcı’dan hayranlarını sevindirecek güzel bir haber geldi. Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Barış Murat Yağcı, sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk kez paylaşırken; Barış Murat Yağcı’nın sevgilisini görenler resmen gözlerine inanamadı! İşte Barış Murat Yağcı ve yeni sevgilisi ile ilgili detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasına geçtiğimiz aylarda veda eden Barış Murat Yağcı’dan hayranlarını sevindirecek güzel bir haber geldi. Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Barış Murat Yağcı, sevgilisi ile olan fotoğrafını ilk kez paylaşırken; Barış Murat Yağcı’nın sevgilisini görenler resmen gözlerine inanamadı! Peki, Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisi Laura Celine kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…
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07 Haz 2022 - 00:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.