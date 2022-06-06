- 06 Haz 2022 - 23:51

Survivor İfşaları Artık Ayyuka Çıktı! Ekstra Furkan Dede Skandal Sözlere Yer Verince; Acun Ilıcalı Delirdi! Meğer Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel…

Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşananları ilginç bakış açısı ile yorumlamasıyla gündemlerden bir an olsun düşmeyen Furkan Dede, geçtiğimiz gün “bilerek oyun verdi”    iddiasını ortaya atınca Survivor hayranları harekete geçti. Bu iddiasıyla bazı yarışmacıları zan altında bırakan Furkan Dede’nin son yorumu Acun Medya’ydı kızdıracak cinstendi. İşte Furkan Dede ile ilgili son gelişmeler...

Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşananları ilginç bakış açısı ile yorumlamasıyla gündemlerden bir an olsun düşmeyen Furkan Dede, geçtiğimiz gün “bilerek oyun verdi”    iddiasını ortaya atınca Survivor hayranları harekete geçti. Bu iddiasıyla bazı yarışmacıları zan altında bırakan Furkan Dede’nin son yorumu Acun Medya’ydı kızdıracak cinstendi! Peki, Survivor Ekstra Furkan Dede, ne dedi, ne yorumunda bulundu? Survivor All Star 2022 yarışmasında bilerek oyun veren kimler? Furkan Dede kimi kastetti? İşte, detaylar…

06 Haz 2022 - 23:51 - Magazin

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