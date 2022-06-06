Survivor Yarışması Ayyuka Çıktı! Acun Medya Çalışanı Skandal Sözlere Yer Verince; Acun Ilıcalı Delirdi! Meğer Yarışmanın İki İsmi…
Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşananları ilginç bakış açısı ile yorumlamasıyla gündemlerden bir an olsun düşmeyen Furkan Dede, geçtiğimiz gün “bilerek oyun verdi” iddiasını ortaya atınca Survivor hayranları harekete geçti. Bu iddiasıyla bazı yarışmacıları zan altında bırakan Furkan Dede’nin son yorumu Acun Medya’ydı kızdıracak cinstendi. İşte Furkan Dede ile ilgili son gelişmeler...
Survivor All Star 2022 yarışmasında yaşananları ilginç bakış açısı ile yorumlamasıyla gündemlerden bir an olsun düşmeyen Furkan Dede, geçtiğimiz gün “bilerek oyun verdi” iddiasını ortaya atınca Survivor hayranları harekete geçti. Bu iddiasıyla bazı yarışmacıları zan altında bırakan Furkan Dede’nin son yorumu Acun Medya’ydı kızdıracak cinstendi! Peki, Survivor Ekstra Furkan Dede, ne dedi, ne yorumunda bulundu? Survivor All Star 2022 yarışmasında bilerek oyun veren kimler? Furkan Dede kimi kastetti? İşte, detaylar…
06 Haz 2022 - 17:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.