Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Ailelerin yaşanan son olayla birlikte devreye girmesi ve saygısızlığa sessiz kalmamasıyla birlikte; ortalık çok fena bir biçimde karıştı! Acun Ilıcalı’nın o görüntüleri yayınladığına bin pişman olduğu konuşulurken; Adem Kılıççı cephesinden ise “Çakal uzun süre aslan taklidi yapamaz” yorumu geldi. Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışması her bölümde büyük bir heyecan yaşatıyor. Yarışmada Adem Kılıççı ise performans vitesini artırarak; rakiplerine bile nefes aldırmıyor. Adem Kılıççı hayranları tarafından ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında yaşanan tek bir olaysa Adem Kılıççı sevenlerini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.