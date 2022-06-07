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07 Haz 2022 - 00:21

Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Ailelerin yaşanan son olayla birlikte devreye girmesi ve saygısızlığa sessiz kalmamasıyla birlikte; ortalık çok fena bir biçimde karıştı! Acun Ilıcalı’nın o görüntüleri yayınladığına bin pişman olduğu konuşulurken; Adem Kılıççı cephesinden ise “Çakal uzun süre aslan taklidi yapamaz” yorumu geldi. Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?