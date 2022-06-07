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07 Haz 2022 - 23:13

Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da elenen isim ifşa edildi! Evrim, Nisa ve Hikmet arasından adaya veda eden ismin açıklanmasının ardından o ismin İstanbul yolcusu olduğu ortaya çıktı. “Kırmızı kar yağmazsa o isim eleniyor” diyerek açıklanan ifşadan sonra binlerce Survivor izleyicisi “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…