- 07 Haz 2022 - 23:13

Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da elenen isim ifşa edildi! Evrim, Nisa ve Hikmet arasından adaya veda eden ismin açıklanmasının ardından o ismin İstanbul yolcusu olduğu ortaya çıktı. “Kırmızı kar yağmazsa o isim eleniyor” diyerek açıklanan ifşadan sonra binlerce Survivor izleyicisi “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında 3. dokunulmazlık oyunu ekranlara gelmişti. Kazanan takım Maviler olunca; Kırmızı takımdan eleme adayı Evrim olmuştu. Peki, Survivor All Star yarışmasında elenen isim kim oldu?

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07 Haz 2022 - 23:13 Ankara- Yaşam

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