Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da elenen isim ifşa edildi! Evrim, Nisa ve Hikmet arasından adaya veda eden ismin açıklanmasının ardından o ismin İstanbul yolcusu olduğu ortaya çıktı. “Kırmızı kar yağmazsa o isim eleniyor” diyerek açıklanan ifşadan sonra binlerce Survivor izleyicisi “Sonunda kurtulduk” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında 3. dokunulmazlık oyunu ekranlara gelmişti. Kazanan takım Maviler olunca; Kırmızı takımdan eleme adayı Evrim olmuştu. Peki, Survivor All Star yarışmasında elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.