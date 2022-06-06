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06 Haz 2022 - 23:35

Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan kahreden haber geldi. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin için dizi tüm anlamını yitirdi! Komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın geleceği konuşuluyordu ama gelen son dakika haberiyle birlikte Rıza Baba cephesinde olumsuz olayların yaşandığı ortaya çıktı. İşte gözyaşlarını sel eden o durum…