Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan kahreden haber geldi. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin için dizi tüm anlamını yitirdi! Komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın geleceği konuşuluyordu ama gelen son dakika haberiyle birlikte Rıza Baba cephesinde olumsuz olayların yaşandığı ortaya çıktı. İşte gözyaşlarını sel eden o durum…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Şevket Çoruh ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finaline ramak kala ortaya çıkan gerçekler ise seyircinin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Peki, Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.