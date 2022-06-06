- 06 Haz 2022 - 23:35 G: 06 Haz 2022 - 23:37

Arka Sokaklar Dizisi Rıza Baba İçin Bitti! Komiser Ali Gelecek Deniyordu; Son Dakika Haber Geldi! Gözyaşları Sel Olup Aktı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan kahreden haber geldi. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin için dizi tüm anlamını yitirdi! Komiser Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz’ın geleceği konuşuluyordu ama gelen son dakika haberiyle birlikte Rıza Baba cephesinde olumsuz olayların yaşandığı ortaya çıktı. İşte gözyaşlarını sel eden o durum…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Şevket Çoruh ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finaline ramak kala ortaya çıkan gerçekler ise seyircinin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Peki, Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba ayrılıyor mu?

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06 Haz 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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