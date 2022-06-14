- 14 Haz 2022 - 23:51

Disney Plus Yayın Hayatına Başladı! Disney Plus Ücreti Ne Kadar Oldu? Disney Plus’da Hangi İçerikler Olacak? Disney Plus Kampanyalı Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Haziran 2022 de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus Türkiye’nin içerikleri merak konusu oldu. Ünlü isimlerin anlaşmaya vardığı ve birçok ödüllü dizi ve filmin yer alacağı Disney Plus’da hangi içerikler olacak? Disney Plus aylık üyelik ücreti ne kadar? Kampanyalı üyelik ücreti kaç TL?

Dünyaca ünlü Amerikalı şirket Disney Plus, 14 Haziran 2022 (BUGÜN) tarihinde Türkiye’de yayın hayatına başladı. Yayın hayatına başlaması nedeniyle, yayınlanacak içerikleri merak konusu olurken Disney Plus’ın kütüphanesinde izleyicilerine sunacağı 1000’den fazla film, 400’ün üzerinde dizi ve 170’ten fazla orijinal içerik bulunmaktadır. Netflix’e rakip olarak piyasaya giriş yapacak olan Disney Plus’un ise içerik dağılımında göze çarpanlar ise şu şekilde.

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14 Haz 2022 - 23:51 - Gündem

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Disney Plus Yayın Hayatına Başladı! Disney Plus Ücreti Ne Kadar Oldu? Disney Plus’da Hangi İçerikler Olacak? Disney Plus Kampanyalı Üyelik Ücreti Ne Kadar? mask
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