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14 Haz 2022 - 23:51

Disney Plus Yayın Hayatına Başladı! Disney Plus Ücreti Ne Kadar Oldu? Disney Plus’da Hangi İçerikler Olacak? Disney Plus Kampanyalı Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Haziran 2022 de yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus Türkiye’nin içerikleri merak konusu oldu. Ünlü isimlerin anlaşmaya vardığı ve birçok ödüllü dizi ve filmin yer alacağı Disney Plus’da hangi içerikler olacak? Disney Plus aylık üyelik ücreti ne kadar? Kampanyalı üyelik ücreti kaç TL?