Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geldi! Radar görüntüleri paylaşıldı: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte 8 Haziran 2022 Ankara Hava Durumu

Ankara bu yıl sert bir kış geçirmesinin ardından sıcak havalar kendisini belli etmişti. 30 derecelere kadar yükselen hava ısılarına yağmurlar tarafından dur denilecek. Hafta boyunca yağışlı geçeceği ise Meteoroloji tarafından bildirildi. Hava ısısının biraz daha dengelenmesi beklenirken şiddetli sağanak yağışlar ve seller sebebiyle can ve mal kaybı yaşanmaması için Ankara halkı Meteoroloji tarafından uyarıldı. İşte Meteoroloji’nin dikkat çektiği o konular.

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