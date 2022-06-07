Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Haz 2022 - 23:33

Killa Hakan’dan Yürekleri Acıtan Haber! En Yakını, Canı Ciğeri Açıkladı; Gören, Duyan Yıkıldı! Meğer Günlerdir…

Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Killa Hakan’dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Açıklamayı ünlü rapçinin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ceza yaparken, bu açıklamanın ardından Killa Hakan’ın sağlık durumu da merak ile takip edilmeye başlandı. Peki, Killa Hakan’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Killa Hakan iyileşecek mi? Killa Hakan’ın hastalığı ne, neden yoğun bakımda? İşte, detaylar…