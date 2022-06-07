Killa Hakan’dan Yürekleri Acıtan Haber! En Yakını, Canı Ciğeri Açıkladı; Gören, Duyan Yıkıldı! Meğer Günlerdir…
Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Killa Hakan’dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Açıklamayı ünlü rapçinin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ceza yaparken, bu açıklamanın ardından Killa Hakan’ın sağlık durumu da merak ile takip edilmeye başlandı. Peki, Killa Hakan’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Killa Hakan iyileşecek mi? Killa Hakan’ın hastalığı ne, neden yoğun bakımda? İşte, detaylar…
Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan rapçi Killa Hakan, geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüs sonrası zor günler yaşamaya başlamıştı. Almanya'da yaşayan Killa Hakan, koronavirüsün böbreklerine ve akciğerlerine sirayet etmesi sonucu bağışık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı. Bu durum üzerine hayranları Killa Hakan’ın sağlık durumunu merak ederken, ilk açıklama ünlü rapçinin kendisinden gelmişti. Geçtiğimiz gün yeniden tedavi için yoğun bakıma alındığı öğrenilen Killa Hakan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama ise, bu kez Ceza’dan geldi!
07 Haz 2022 - 23:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.