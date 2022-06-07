Apple Telefon Zamları Dudak Uçuklattı! Artık Almak İmkansız Oldu! Tam Tamına 39 Bin Oldu… İşte 7 Haziran Zamlı Yeni iphone Fiyatları

Bir süredir dillendirilen Apple ürünlerine zam gelecek iddiası gerçeğe dönüştü. Gerçekleştirdiği son lansman esnasında sitesini kapatan Apple, siteyi açtıktan sonra zamlı fiyatlar ile satışa başladı. Gelen zammın ardından yeni iPhone fiyatları ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple iPhone 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro fiyatları ne kadar, kaç TL? En uygun iPhone 11, 12, 13 nerede satılıyor? İşte 7 Haziran zamlı yeni iPhone fiyatları…

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