Apple Telefon Zamları Dudak Uçuklattı! Artık Almak İmkansız Oldu! Tam Tamına 39 Bin Oldu… İşte 7 Haziran Zamlı Yeni iphone Fiyatları
Bir süredir dillendirilen Apple ürünlerine zam gelecek iddiası gerçeğe dönüştü. Gerçekleştirdiği son lansman esnasında sitesini kapatan Apple, siteyi açtıktan sonra zamlı fiyatlar ile satışa başladı. Gelen zammın ardından yeni iPhone fiyatları ise, resmen dudakları uçuklattı!
Bir süredir dillendirilen Apple ürünlerine zam gelecek iddiası gerçeğe dönüştü. Gerçekleştirdiği son lansman esnasında sitesini kapatan Apple, siteyi açtıktan sonra zamlı fiyatlar ile satışa başladı. Gelen zammın ardından yeni iPhone fiyatları ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple iPhone 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro fiyatları ne kadar, kaç TL? En uygun iPhone 11, 12, 13 nerede satılıyor? İşte 7 Haziran zamlı yeni iPhone fiyatları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Haz 2022 - 23:15 - Teknoloji
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.