Ankara AKM Millet Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne Hangi Otobüs Ve Metro İle Gidilir? İşte AKM Millet Bahçesi 2022 Etkinlik Takvimi...
Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, faaliyete geçti. İçerisinde onlarca etkinlik alanı bulunan ve Ankaralıların hoş vakit geçirmesi için yeşil alan sunan Ankara AKM Millet Bahçesi, 700 bin metre karelik alanı ile misafirlerine kapılarını da açtı. İşte Ankara AKM Millet Bahçesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, faaliyete geçti. İçerisinde onlarca etkinlik alanı bulunan ve Ankaralıların hoş vakit geçirmesi için yeşil alan sunan Ankara AKM Millet Bahçesi, 700 bin metre karelik alanı ile misafirlerine kapılarını da açtı. Bünyesinde sık sık etkinlikler gerçekleştiren Ankara AKM Millet Bahçesi’nin güncel etkinlik takvimi de açılışın hemen ardından belli oldu. Peki, Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne hangi otobüs ve metro ile gidilir? İşte AKM Millet Bahçesi 2022 etkinlik takvimi...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Haz 2022 - 16:42 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.