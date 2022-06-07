Ankara AKM Millet Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne Hangi Otobüs Ve Metro İle Gidilir? İşte AKM Millet Bahçesi 2022 Etkinlik Takvimi...

Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, faaliyete geçti. İçerisinde onlarca etkinlik alanı bulunan ve Ankaralıların hoş vakit geçirmesi için yeşil alan sunan Ankara AKM Millet Bahçesi, 700 bin metre karelik alanı ile misafirlerine kapılarını da açtı. Bünyesinde sık sık etkinlikler gerçekleştiren Ankara AKM Millet Bahçesi’nin güncel etkinlik takvimi de açılışın hemen ardından belli oldu. Peki, Ankara AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne hangi otobüs ve metro ile gidilir? İşte AKM Millet Bahçesi 2022 etkinlik takvimi...

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