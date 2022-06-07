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07 Haz 2022 - 16:49

Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Öyle Bir Şey Sızdırıldı Ki; Gören, Duyan Donup Kalıyor! Şeytanın Aklına Gelmezdi Ama…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın sezon finali geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finalinin son sahnesinde ise Ilgaz Savcı’nın öldüğü gösterilmişti ama ölen kişinin aslında Ilgaz Savcı olmadığı ortaya çıktı! Öyle bir şey basına sızdı ki; gören, duyan resmen donup kaldı! Şeytanın aklına bile gelmezdi ama senaryo komple değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…