Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Öyle Bir Şey Sızdırıldı Ki; Gören, Duyan Donup Kalıyor! Şeytanın Aklına Gelmezdi Ama…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın sezon finali geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finalinin son sahnesinde ise Ilgaz Savcı’nın öldüğü gösterilmişti ama ölen kişinin aslında Ilgaz Savcı olmadığı ortaya çıktı! Öyle bir şey basına sızdı ki; gören, duyan resmen donup kaldı! Şeytanın aklına bile gelmezdi ama senaryo komple değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin sezon finali geçtiğimiz Pazar akşamına damgasını vurmuştu. Akılları allak bullak ederek; 3 ay ara veren dizide Ilgaz Savcı’nın ölüp ölmediği büyük bir merak konusu haline gelmişti. Basına sızan 2 çift söz ise her şeyi ortaya çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.