Her burca sahip olan insanlar karakterlikleri gereği farklı sadakat baremine sahip oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam aksine sadakat ne onu bile tam anlamıyla bilmiyor! Peki, telefonunu uçak moduna alıp, ters çeviren burçlar hangisidir? İşte göz göre göre aldatan o burçlar…