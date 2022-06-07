07 Haz 2022 - 16:48 Güncelleme: 07 Haz 2022 - 16:53
Telefonunu Uçak Moduna Alıp, Ters Çeviren Burçlar Hangisidir? İşte Göz Göre Göre Aldatan O Burçlar…
Her burca sahip olan insanlar karakterlikleri gereği farklı sadakat baremine sahip oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam aksine sadakat ne onu bile tam anlamıyla bilmiyor! Sizde telefonunu uçak moduna alıp ters çeviren burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burca sahip olan insanlar karakterlikleri gereği farklı sadakat baremine sahip oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam aksine sadakat ne onu bile tam anlamıyla bilmiyor! Peki, telefonunu uçak moduna alıp, ters çeviren burçlar hangisidir? İşte göz göre göre aldatan o burçlar…
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07 Haz 2022 - 16:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.