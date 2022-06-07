07 Haz 2022 - 16:52 Güncelleme: 07 Haz 2022 - 16:58
Anahtar Gibi Kaybolduğunda Aranan O Burçlar Hangisidir? İşte Varlığı ile Yokluğu Bilinmeyen O Burçlar…
Her burcun insanı bıraktığınız yerde üç gün kalacak kadar sakinliğe ya da sabra sahip olmuyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, bağlasanız bile durmuyor! Sizde Anahtar gibi kaybolduğunda aranan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı bıraktığınız yerde üç gün kalacak kadar sakinliğe ya da sabra sahip olmuyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, bağlasanız bile durmuyor! Peki, anahtar gibi kaybolduğunda aranan o burçlar hangisidir? İşte varlığı ile yokluğu bilinmeyen o burçlar…
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07 Haz 2022 - 16:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.