Her burcun insanı bıraktığınız yerde üç gün kalacak kadar sakinliğe ya da sabra sahip olmuyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, bağlasanız bile durmuyor! Peki, anahtar gibi kaybolduğunda aranan o burçlar hangisidir? İşte varlığı ile yokluğu bilinmeyen o burçlar…