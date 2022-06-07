Nefes Borusuna Cisim Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir? İlk Yardım Nasıl Uygulanır? Hangi İlk Yardımı Uygulamak Gerekir? Çocukların Nefes Borusuna Kaçan Cisim Nasıl Çıkarılır?

Nefes borusuna cisim kaçması insanlar tarafından her ne kadar önemsenmese de dakikalar içinde ölüme sebebiyet verebilecek düzeyde tehlikelidir. Doğru ilk yardımın yapılması ise hayati öneme sahiptir. Gelişi güzel yardımlardan çok bilinçli şekilde doğru metotlarla ilk yardımda bulunmak hayat kurtarıcı niteliktedir. Bu nedenle doğru metotları bilmiyorsanız müdahalede bulunmamalısınız. Yanlış metotlar ve bilinçsiz ilk yardım nedeni ile en çok çocuk ve bebeklerde görülen bu durumun ölüme sebebiyet oranı ise %7’dir. Peki doğru ilk yardım nasıl yapılmalıdır?

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