- 07 Haz 2022 - 16:52 G: 07 Haz 2022 - 17:02

Nefes Borusuna Cisim Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir? İlk Yardım Nasıl Uygulanır? Hangi İlk Yardımı Uygulamak Gerekir? Çocukların Nefes Borusuna Kaçan Cisim Nasıl Çıkarılır?

İnsanların nefes borularına herhangi bir yiyecek ya da cismin kaçması durumuna “yabancı cisim aspirasyonu” denir. Çocuklarda daha sıklıkla görülen bu rahatsızlık hiçbir etkene bağlı değil. Gerekli müdahalenin yapılamaması sonucu boğaza bir cisim kaçması halinde ölümlerle karşı karşıya kalınabiliyor.

Nefes borusuna cisim kaçması insanlar tarafından her ne kadar önemsenmese de dakikalar içinde ölüme sebebiyet verebilecek düzeyde tehlikelidir. Doğru ilk yardımın yapılması ise hayati öneme sahiptir. Gelişi güzel yardımlardan çok bilinçli şekilde doğru metotlarla ilk yardımda bulunmak hayat kurtarıcı niteliktedir. Bu nedenle doğru metotları bilmiyorsanız müdahalede bulunmamalısınız. Yanlış metotlar ve bilinçsiz ilk yardım nedeni ile en çok çocuk ve bebeklerde görülen bu durumun ölüme sebebiyet oranı ise %7’dir. Peki doğru ilk yardım nasıl yapılmalıdır?

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07 Haz 2022 - 16:52 - Yaşam

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