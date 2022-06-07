Survivor Barış Murat Yağcı'nın Sevgilisi Laura Celine Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Barış Murat Yağcı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!

Survivor All Star 2022 yarışmasından elendikten sonra soluğu Almanya’da alan yarışmacı Barış Murat Yağcı, Almanya’ya giderken kalbi boş gitse de Almanya’dan dönerken kalbi boş dönmedi. Gönlünü güzeller güzeli genç bir kadına kaptıran Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün Laura Celine ile birlikte olmaya başladığını açıkladı. Barış Murat Yağcı’nın bu açıklamalarının ardından ise, gözler Laura Celine isimli genç kadına çevrildi. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı'nın sevgilisi Laura Celine kaç yaşında? Laura Celine kimdir, aslen nereli? Laura Celine ne iş yapıyor, mesleği ne, nerede yaşıyor? İşte, detaylar…

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