Survivor Barış Murat Yağcı'nın Sevgilisi Laura Celine Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Barış Murat Yağcı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Survivor All Star 2022 yarışmasından elendikten sonra soluğu Almanya’da alan yarışmacı Barış Murat Yağcı, Almanya’ya giderken kalbi boş gitse de Almanya’dan dönerken kalbi boş dönmedi. Gönlünü güzeller güzeli genç bir kadına kaptıran Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün Laura Celine ile birlikte olmaya başladığını açıkladı. Barış Murat Yağcı’nın bu açıklamalarının ardından ise, gözler Laura Celine isimli genç kadına çevrildi. İşte merak edilen detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasından elendikten sonra soluğu Almanya’da alan yarışmacı Barış Murat Yağcı, Almanya’ya giderken kalbi boş gitse de Almanya’dan dönerken kalbi boş dönmedi. Gönlünü güzeller güzeli genç bir kadına kaptıran Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün Laura Celine ile birlikte olmaya başladığını açıkladı. Barış Murat Yağcı’nın bu açıklamalarının ardından ise, gözler Laura Celine isimli genç kadına çevrildi. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı'nın sevgilisi Laura Celine kaç yaşında? Laura Celine kimdir, aslen nereli? Laura Celine ne iş yapıyor, mesleği ne, nerede yaşıyor? İşte, detaylar…
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07 Haz 2022 - 16:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.