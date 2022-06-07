Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgün Aydın’ın Eşi Dilan Saltık Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Özgün Aydın Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Güldür Güldür Show isimli eğlence programında yer alan ve canlandırdığı tiplemeler ile hafızalara kazınan Özgün Aydın, sevgilisi Dilan Saltık ile dünya evine girdi. Evlenme kararı alan çifti, sevenleri yalnız bırakmazken; gerçekleşen törenden yayınlanan o fotoğrafı görenler, Dilan Saltık’ın kim olduğunu hemen hatırladı! İşte Güldür Güldür Show'un gözde oyuncusu Özgün Aydın ve eşi Dilan Saltık ile ilgili detaylar...
Güldür Güldür Show isimli eğlence programında yer alan ve canlandırdığı tiplemeler ile hafızalara kazınan Özgün Aydın, sevgilisi Dilan Saltık ile dünya evine girdi. Evlenme kararı alan çifti, sevenleri yalnız bırakmazken; gerçekleşen törenden yayınlanan o fotoğrafı görenler, Dilan Saltık’ın kim olduğunu hemen hatırladı! Peki, Güldür Güldür Show'un oyuncusu Özgün Aydın’ın eşi Dilan Saltık kaç yaşında? Dilan Saltık kimdir, aslen nereli? Dilan Saltık ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
07 Haz 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.