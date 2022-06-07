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07 Haz 2022 - 17:04

Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgün Aydın’ın Eşi Dilan Saltık Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Özgün Aydın Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!

Güldür Güldür Show isimli eğlence programında yer alan ve canlandırdığı tiplemeler ile hafızalara kazınan Özgün Aydın, sevgilisi Dilan Saltık ile dünya evine girdi. Evlenme kararı alan çifti, sevenleri yalnız bırakmazken; gerçekleşen törenden yayınlanan o fotoğrafı görenler, Dilan Saltık’ın kim olduğunu hemen hatırladı! İşte Güldür Güldür Show'un gözde oyuncusu Özgün Aydın ve eşi Dilan Saltık ile ilgili detaylar...