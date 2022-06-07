Yasemin Kay Allen’in Sevgilisi Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Yasemin Kay Allen Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer Ayrılmamışlar…

Meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen’in mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edilmişti. O iddiaları yalanlayan Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç ile fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın ardından magazin takipçilerinin mercek altına aldığı Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çifti arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yasemin Kay Allen’in sevgilisi Tolga Güleç kaç yaşında? Tolga Güleç kimdir, aslen nereli? Tolga Güleç ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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