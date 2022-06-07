Yasemin Kay Allen’in Sevgilisi Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Yasemin Kay Allen Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer Ayrılmamışlar…
Meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen’in mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edilmişti. O iddiaları yalanlayan Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç ile fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın ardından magazin takipçilerinin mercek altına aldığı Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çifti arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı. İşte detaylar...
Meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen’in mutluluğunun kısa sürdüğü iddia edilmişti. O iddiaları yalanlayan Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç ile fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın ardından magazin takipçilerinin mercek altına aldığı Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çifti arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yasemin Kay Allen’in sevgilisi Tolga Güleç kaç yaşında? Tolga Güleç kimdir, aslen nereli? Tolga Güleç ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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07 Haz 2022 - 17:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.