07 Haz 2022 - 17:13 Güncelleme: 07 Haz 2022 - 17:18
Süha Uygur’un Eşi Filiz Senger Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Süha Uygur Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer 17 Yıl Sonra…
Süha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile nikah masasına oturdu. İkilinin yaşları bir hayli dikkat çekerken; Süha Uygur’un o paylaşımı çok ses getirdi. Peki, Süha Uygur’un eşi Filiz Senger kaç yaşında? İşte merak edilen tüm detaylar...
Süha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile nikah masasına oturdu. İkilinin yaşları bir hayli dikkat çekerken; Süha Uygur’un o paylaşımı çok ses getirdi. Peki, Süha Uygur’un eşi Filiz Senger kaç yaşında? Filiz Senger kimdir, aslen nereli? Filiz Senger mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
07 Haz 2022 - 17:13 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.