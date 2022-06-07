Süha Uygur’un Eşi Filiz Senger Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Süha Uygur Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer 17 Yıl Sonra…

Süha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile nikah masasına oturdu. İkilinin yaşları bir hayli dikkat çekerken; Süha Uygur’un o paylaşımı çok ses getirdi. Peki, Süha Uygur’un eşi Filiz Senger kaç yaşında? Filiz Senger kimdir, aslen nereli? Filiz Senger mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…