Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, milyonları şok içerisinde bıraktı. Süper minili pozlarıyla nefesleri kesen Özgü Kaya, Instagram’daki takipçilerini alev alev yaktı. Birçok kişi ise Özgü Kaya’ya tepkide bulunarak; “Daha fazlasını giymez dedikçe eteğinin boyu kısalıyor” yorumlarında bulundu! Peki, Özgü Kaya nasıl bir paylaşımda bulundu?
Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden yetenekli oyuncularla paylaşan Özgü Kaya, dizide hayat verdiği Türkan karakteriyle kalplerde taht kurmuş durumda. Saflığı ve masumluğu en iyi şekilde ekran başındaki seyirciye taşıyan Özgü Kaya sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.