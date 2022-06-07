Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Haz 2022 - 17:12

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, milyonları şok içerisinde bıraktı. Süper minili pozlarıyla nefesleri kesen Özgü Kaya, Instagram’daki takipçilerini alev alev yaktı. Birçok kişi ise Özgü Kaya’ya tepkide bulunarak; “Daha fazlasını giymez dedikçe eteğinin boyu kısalıyor” yorumlarında bulundu! Peki, Özgü Kaya nasıl bir paylaşımda bulundu?