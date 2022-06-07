- 07 Haz 2022 - 17:12 G: 07 Haz 2022 - 17:19

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, milyonları şok içerisinde bıraktı. Süper minili pozlarıyla nefesleri kesen Özgü Kaya, Instagram’daki takipçilerini alev alev yaktı. Birçok kişi ise Özgü Kaya’ya tepkide bulunarak; “Daha fazlasını giymez dedikçe eteğinin boyu kısalıyor” yorumlarında bulundu! Peki, Özgü Kaya nasıl bir paylaşımda bulundu?

Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden yetenekli oyuncularla paylaşan Özgü Kaya, dizide hayat verdiği Türkan karakteriyle kalplerde taht kurmuş durumda. Saflığı ve masumluğu en iyi şekilde ekran başındaki seyirciye taşıyan Özgü Kaya sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Haz 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

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